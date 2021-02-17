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  3. 17 Şubat 2021 22:40

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "kademeli normalleşme"nin detaylarını paylaştı.

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