Anasayfa Video Galeriler Gündem Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 13:46 ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz kurallarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6128c26d2ebf7d486e516743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi 4 terörist etkisiz hale getirildi Motosiklet sürücüsü şoke etti Restoranda dehşet! Garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı İstanbul Boğazı'ndaki yarışta profesyonel yüzücüyü itfaiye kurtardı ''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı