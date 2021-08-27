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  4. Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı

ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz kurallarını açıkladı.

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