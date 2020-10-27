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  3. 27 Ekim 2020 17:30

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin de masaya yatırılabileceğini söyledi.

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