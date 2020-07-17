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  3. 17 Temmuz 2020 12:45

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan grip aşısı tavsiyesi

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza ve Covid-19'un aynı anda görülebileceğini belirterek ''Grip aşısını bu dönemde de tavsiye ediyoruz'' dedi.

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