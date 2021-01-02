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  3. 02 Ocak 2021 14:55

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan mutasyonlu virüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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