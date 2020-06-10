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  3. 10 Haziran 2020 13:25

Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Antikor testleri, pazartesi başlayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüse karşı bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerinin 81 ilde pazartesi günü yapılmaya başlanacağını söyledi.

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