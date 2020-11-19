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  3. 19 Kasım 2020 10:35

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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