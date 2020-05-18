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  3. 18 Mayıs 2020 14:40

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, birinci dalganın sonu için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de durum böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini söyledi.

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