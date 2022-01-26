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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs kabusunda omicron varyantının son varyant olmadığını belirterek "Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir" dedi.

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