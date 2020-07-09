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  3. 09 Temmuz 2020 16:35

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü- Önümüzde iki önemli kırılma noktası var

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Şehir eşkiyalarının cezası belli oldu
Şehir eşkiyalarının cezası belli oldu
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Belediyenin sedyeli maske uyarısı olay oldu
Belediyenin sedyeli maske uyarısı olay oldu
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Avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde savunma nöbetine başladı
Avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde savunma nöbetine başladı
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Sevgili şiddetinde kaçan kadın bakın nereye sığındı
Sevgili şiddetinde kaçan kadın bakın nereye sığındı
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Bekçilere böyle çıkıştı: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun
Bekçilere böyle çıkıştı: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun
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İstanbul'un koronavirüs minibüsleri yine seferde!
İstanbul'un koronavirüs minibüsleri yine seferde!
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