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  3. 17 Temmuz 2020 12:45

Bilim Kurulu Üyesi Turan beklenen ikinci dalga için tarih verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga için eylül-ekim ayını işaret etti.

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