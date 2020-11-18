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  3. 18 Kasım 2020 18:05

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

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Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı
Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı
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İstanbul'da Azeri modele darp kamerada
İstanbul'da Azeri modele darp kamerada
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8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü
8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü
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4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
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Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
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İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada
İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada
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