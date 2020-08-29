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  3. 29 Ağustos 2020 09:15

Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş sözler: Korkunç boyutta

Video Galeri
Düğünde açılan ateş damadı yaraladı
Düğünde açılan ateş damadı yaraladı
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Ak Parti Turgutlu İlçe Kongresinde Gergin Anlar
Ak Parti Turgutlu İlçe Kongresinde Gergin Anlar
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Kütahya’da fuar alanında şaşkına çeviren görüntüler
Kütahya’da fuar alanında şaşkına çeviren görüntüler
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87 yaşında Ironman yarışını tamamladı
87 yaşında Ironman yarışını tamamladı
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Ebru Timtik'in cenazesine biber gazlı polis müdahalesi
Ebru Timtik'in cenazesine biber gazlı polis müdahalesi
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İstanbul'da tramvay otobüse çarptı! Yaralılar var
İstanbul'da tramvay otobüse çarptı! Yaralılar var
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