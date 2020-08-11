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  3. 11 Ağustos 2020 13:05

Bilim Kurulu üyesinden sağlık sistemi itirafı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'nin sağlık sisteminin güçlü olduğunu belirttiği açıklamasında "ancak sonsuz da değil" dedi.

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