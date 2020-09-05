  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Eylül 2020 12:30

Bilim Kurulu üyesinden ''sıcak hava'' uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye genelinde artış gösteren sıcak hava dalgası dolayısıyla özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği iller için "dikkat" uyarısında bulundu.

Video Galeri
Kaymakamdan ''Nasıl para kazanacağım'' diyen esnafa skandal sözler!
Kaymakamdan ''Nasıl para kazanacağım'' diyen esnafa skandal sözler!
Video Galeri
Tıbbi maskelerle ilgili korkutan açıklama: Yüzde 99'u...
Tıbbi maskelerle ilgili korkutan açıklama: Yüzde 99'u...
Video Galeri
Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada!
Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada!
Video Galeri
İstanbul'da 6 Suriyeli PKK operasyonunda gözaltında!
İstanbul'da 6 Suriyeli PKK operasyonunda gözaltında!
Video Galeri
İstanbul'da ''koronavirüs minibüs hattı''nda şoke eden görüntü
İstanbul'da ''koronavirüs minibüs hattı''nda şoke eden görüntü
Video Galeri
Akıncı TİHA'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu
Akıncı TİHA'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM