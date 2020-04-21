  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Nisan 2020 10:55

Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Masada 10 Nisan krizi var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor. Toplantıda 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan izdiham görüntülerinin sonuçları da masaya yatırılacak.

Video Galeri
Otomobilde kız arkadaşına kabusu yaşattı!
Otomobilde kız arkadaşına kabusu yaşattı!
Video Galeri
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını yine karıştırdı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını yine karıştırdı
Video Galeri
''Koronavirüs ilacını bulduk'' diyerek kameralar önünde içti!
''Koronavirüs ilacını bulduk'' diyerek kameralar önünde içti!
Video Galeri
Gökyüzünde panik yaratan görüntü!
Gökyüzünde panik yaratan görüntü!
Video Galeri
Canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları!
Canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları!
Video Galeri
Feyzioğlu ''FETÖ'cü suçlamasına'' böyle tepki gösterdi
Feyzioğlu ''FETÖ'cü suçlamasına'' böyle tepki gösterdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM