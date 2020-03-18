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  3. 18 Mart 2020 16:45

Bill Gates ''koronavirüs''ü 5 yıl önceden bilmiş !

Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, 2015 yılında katıldığı bir etkinlikte koronavirüs gibi bir salgın hakkında açıklamalarda bulundu.

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