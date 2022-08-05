Anasayfa Video Galeriler Gündem Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi 05 Ağustos 2022 Cuma Saat: 15:30 Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates'e ait, ''Lana'' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi ''Wayfinder'', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ed0d69b8d3e93c837dda63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada! Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti Defne Samyeli ''ayağıma dolanıyor'' deyip sahnede eteğini çıkarıp attı