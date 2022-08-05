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Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi

Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates'e ait, ''Lana'' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi ''Wayfinder'', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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