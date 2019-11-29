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  3. 29 Kasım 2019 16:05

Billur Kalkavan bombayı patlattı: Türk milleti cinsel ilişkiye girmiyor

Oyuncu Billur Kalkavan, dizilerde konuların kötü ve aynı olduğunu söylerken ''Dizilerde hiç öpüşme yok, zaten Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'' dedi.

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