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  3. 29 Kasım 2019 20:45

Billur Kalkavan: ''Zaten Türkler cinsel ilişkiye girmiyor''

Yaptığı açıklamalarla olay yaratan Billur Kalkavan yine sözleriyle çok tartışılacak. Billur Kalkavan verdiği röportajda "Zaten Türkler cinsel ilişkiye girmiyor'' dedi.

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