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  3. 26 Ocak 2019 12:35

Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Billur öğretmenin nişanlısı Çağlar Bençik’in 8 saat sonra cesedine ulaşıldı. Bodrum’da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası Billur öğretmen ve 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik sel sularına kapılmıştı. Billur öğretmen sele kapılarak hayatını kaybetmiş, nişanlısı Çağlar Bençik de sel...

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