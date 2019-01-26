Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi
26 Ocak 2019 12:35
Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Billur öğretmenin nişanlısı Çağlar Bençik’in 8 saat sonra cesedine ulaşıldı. Bodrum’da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası Billur öğretmen ve 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik sel sularına kapılmıştı. Billur öğretmen sele kapılarak hayatını kaybetmiş, nişanlısı Çağlar Bençik de sel...