Bin 500 yıldır ayakta duran köprüde hamam yapısı ortaya çıktı
24 Kasım 2018 18:25
Bin 500 yıldır ayakta duran köprüde hamam yapısı ortaya çıktı
Bizans İmparatorluğu döneminde İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü’nde yapılan kazı çalışmalarında sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıktı.Serdivan ilçesi Beşköprü mevkinde bulunan Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu’daki en görkemli eserlerinden biri olarak biliniyor. İmparator Justinianus tarafından...