  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Kasım 2018 18:25

Bin 500 yıldır ayakta duran köprüde hamam yapısı ortaya çıktı

Bizans İmparatorluğu döneminde İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü’nde yapılan kazı çalışmalarında sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıktı.Serdivan ilçesi Beşköprü mevkinde bulunan Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu’daki en görkemli eserlerinden biri olarak biliniyor. İmparator Justinianus tarafından...

Bilgin Pro
Video Galeri
Hindistan’da otobüs kazası: 28 ölü
Hindistan’da otobüs kazası: 28 ölü
Video Galeri
Kendi sobasını kendi yaptı
Kendi sobasını kendi yaptı
Video Galeri
200 metre derinlikteki yeraltı gölünde doğa keşfi
200 metre derinlikteki yeraltı gölünde doğa keşfi
Video Galeri
Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı
Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı
Video Galeri
Dakikalar içerisinde 150 kiloluk çelik kasa ile kaçtılar
Dakikalar içerisinde 150 kiloluk çelik kasa ile kaçtılar
Video Galeri
MHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacak
MHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM