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ERDOĞAN'DAN BAYRAMDA ''YASAK'' AÇIKLAMASI
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  3. 28 Temmuz 2020 12:20

''Bin dolar karşılığında resmi öper misin?'' dedi, dayağı yedi

Filistin'de sosyal deney yapan bir kişi, Filistinli gence ''Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?'' deyip İsrail bayrağının fotoğrafını gösterince dayak yedi.

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