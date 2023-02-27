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  4. Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''

Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''

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CHP tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda AK Parti iktidarı yerden yere vuruldu: "Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok!"

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