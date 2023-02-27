Anasayfa Video Galeriler Gündem Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok'' Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok'' 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 27 Şubat 2023 Pazartesi 08:20 CHP tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda AK Parti iktidarı yerden yere vuruldu: "Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok!" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc3d931e59d97ae54036d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!'' Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?'' İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!