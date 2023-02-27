Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''

CHP tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda AK Parti iktidarı yerden yere vuruldu: "Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok!"

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc3d931e59d97ae54036d3" allowfullscreen></iframe>