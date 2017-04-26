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  3. 26 Nisan 2017 19:20

Bin polisle torbacı operasyonu helikopter kamerasında

Adana’da gündüz vakti bin polisle yapılan operasyonda 384 içime hazır halde esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 7 torbacı yakalandı.

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