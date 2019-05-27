Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi
27 Mayıs 2019 12:25
Bin polisli uyuşturucu operasyonu drone ile böyle görüntülendi
Bursa’da narkotik polisinin, özel harekat, terör, çevik kuvvet, ve asayiş ekiplerinin desteğiyle şafak vakti gerçekleştirdiği bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu drone ile havadan görüntülendi. Yapılan operasyonda koç başlarıyla kapıları kırıp içeri giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sabah erken saatlerde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasında bin kişilik polis ekibi...