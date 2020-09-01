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  3. 01 Eylül 2020 16:15

Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem

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Erdoğan ile Mansur Yavaş bir araya geldi
Erdoğan ile Mansur Yavaş bir araya geldi
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Minibüs şoförü ile yolcular arasında ''fazla yolcu'' tartışması
Minibüs şoförü ile yolcular arasında ''fazla yolcu'' tartışması
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Yunan pilotları Ege'de neye uğradığını şaşırdı!
Yunan pilotları Ege'de neye uğradığını şaşırdı!
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Erdoğan açıkladı; önce çoklu baro şimdi de avukatlılıktan men!
Erdoğan açıkladı; önce çoklu baro şimdi de avukatlılıktan men!
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''Bir sabah uyandığımızda ansızın doları 15 lira seviyesinde görebiliriz''
''Bir sabah uyandığımızda ansızın doları 15 lira seviyesinde görebiliriz''
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Silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti
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