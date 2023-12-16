Anasayfa Video Galeriler Gündem Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı 16 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:05 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde 'Bina Kimlik Sistemi'nin eş zamanlı olarak başladığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657d6872f5a3be24290588f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı İSTEK Vakfı öğretmenlerinden insanca çalışma şartı eylemi 81 ilde dev operasyon: Binlerce kişi yakalandı Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi