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Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde 'Bina Kimlik Sistemi'nin eş zamanlı olarak başladığını duyurdu.

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