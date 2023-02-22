Anasayfa Video Galeriler Gündem Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 07:40 Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada İstanbul'da 6 müteahhit daha gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f59cb28ae0ec3ee23496d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek'' AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!'' Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia