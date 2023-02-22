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Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada İstanbul'da 6 müteahhit daha gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı.

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