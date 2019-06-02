Binali Yıldırım, Esenyurt’ta vatandaşlarla iftar yaptı
02 Haziran 2019 16:00
Binali Yıldırım, Esenyurt’ta vatandaşlarla iftar yaptı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt’ta katıldığı iftar programında, “Kendimiz için değil oy veren Esenyurtlular için, oy veren Küçükçekmece için, oy veren 39 ilçede 8 buçuk milyon İstanbullunun hakkını arıyoruz” dedi. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali...