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  3. 10 Mayıs 2019 15:14

Binali Yıldırım, Gül ve Davutoğlu sorusuna yanıt veremedi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun YSK'nın İstanbul kararını eleştirmesiyle ilgili soruya cevap vermedi.

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