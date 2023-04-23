Anasayfa Video Galeriler Gündem Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu 23 Nisan 2023 Pazar Saat: 16:10 TBMM'de konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, İstiklal Marşı'nı kağıttan okuduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64452e40d8f5616b9c739b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim'' TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı AFAD'dan şaşırtan deprem raporu: O ilde aktif fay hattı sayısı 14'e çıktı Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! Muğla'da peş peşe deprem Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha!