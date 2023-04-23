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Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu

TBMM'de konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, İstiklal Marşı'nı kağıttan okuduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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