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  4. Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı

Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, seçim sonuçları hakkında yayınladığı videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" diyerek seslendi.

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