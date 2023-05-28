Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı

Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme

AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var

CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık

Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık''