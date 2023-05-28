Anasayfa Video Galeriler Gündem Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 21:45 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, seçim sonuçları hakkında yayınladığı videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" diyerek seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473a1470a0f2700ba702a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı'nda tarihi balkon konuşması Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir'' Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam'' Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı