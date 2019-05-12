  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mayıs 2019 15:50

Binali Yıldırım Muzaffer Akkaya’yı acı gününde yalnız bırakmadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybeden eşi Dinemis Akkaya’ nın cenaze törenine katıldı. Dinemis Akkaya için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Akkaya’nın yakınları ile sevenleri katıldı. Yıldırım...

Video Galeri
Beytüşşebap yıllar sonra turistle buluştu
Beytüşşebap yıllar sonra turistle buluştu
Video Galeri
İstanbul’da minibüs şoförlerinin yarışı kamerada
İstanbul’da minibüs şoförlerinin yarışı kamerada
Video Galeri
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında !
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında !
Video Galeri
Durdurulan kamyonun kasasından 33 kaçak göçmen çıktı
Durdurulan kamyonun kasasından 33 kaçak göçmen çıktı
Video Galeri
Flamingolu Köy Anneler Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı
Flamingolu Köy" Anneler Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı
Video Galeri
Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor
Ege’de düzensiz göçmen akını sürüyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM