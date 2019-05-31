Binali Yıldırım: "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak"
31 Mayıs 2019 16:20
Binali Yıldırım: "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a yönelik yeni projelerini açıkladı. "Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak" diyen Yıldırım, her yıl 100 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacaklarını da söyledi. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binası’nda gerçekleştirilen iftar programında...