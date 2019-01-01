Binali Yıldırım telsizden itfaiyecilerin yeni yılını kutladı
01 Ocak 2019 00:25
Binali Yıldırım telsizden itfaiyecilerin yeni yılını kutladı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiyeci yeleği giyen Yıldırım, telsizden anons geçerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezini ziyaret etti. İtfaiye yeleği giyen Yıldırım çalışanlarla sohbet etti. Telsizden anons çeken Yıldırım tüm itfaiyecilerin yeni...