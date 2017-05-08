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  3. 08 Mayıs 2017 23:45

Binali Yıldırım: Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez

Başbakan Binali Yıldırım, “14 asırdır İslam’ın olan Kudüs’ün dünyada hiçbir devletin kabul etmediği bir işgal ile İslam’dan alınması, insanlığın ortak mirası olmaktan çıkarılması kabul edilebilir değildir. Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez" dedi.

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