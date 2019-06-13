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  3. 13 Haziran 2019 15:26

Binali Yıldırım'a oyun yaptılar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ''Mazbata Online'' adlı oyunun bir benzeri de AK Parti adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

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