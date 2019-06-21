  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Haziran 2019 17:00

Binali Yıldırım'a rap şarkılı destek !

Başakşehir’de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a yazdıkları rap şarkısıyla destek verdi.

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Gaziantep’teki orman yangın kontrol altına alındı
Gaziantep’teki orman yangın kontrol altına alındı
Video Galeri
Esenyurt’ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı
Esenyurt’ta rehin tutulan 6 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı
Video Galeri
Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi
Esenyurt’ta rehine krizi polisi alarma geçirdi
Video Galeri
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani’yi kabul ediyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM