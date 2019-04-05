Binali Yıldırım:"Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü"
05 Nisan 2019 15:10
Binali Yıldırım:"Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü"
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’daki Hacı Bekir Yıldırım Camisi’nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Yıldırım, kendisini bekleyen basın mensuplarına...