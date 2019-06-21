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  3. 21 Haziran 2019 15:55

Binali Yıldırım’dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gece kondu sahiplerine müjde vererek "Bu yerleri önce hazineden belediyeye devralacağız. Daha sonra belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlar tapuya dönüştürülecek ve 30 yıldan beri devam eden bu çile sona vermiş olacak" dedi....

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