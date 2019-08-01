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  3. 01 Ağustos 2019 19:45

Binali Yıldırım'dan ''akraba ataması'' yorumu

Belediye başkanlarının yakınlarına belediyede iş vermesiyle ilgili tartışmaları değerlendiren Binali Yıldırım, ''Kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan uzak durulmalı'' dedi.

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