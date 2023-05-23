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  4. Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi

İzmir'de seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

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