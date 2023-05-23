Anasayfa Video Galeriler Gündem Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 16:55 İzmir'de seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646cc5cb3fa16e316f446bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal iddia! TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay mı alındı ? Ünlü fenomen 14 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı Kılıçdaroğlu'ndan Dolar kuru tahmini: ''Eğer bunlar gelirse...'' Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve... Özdağ'dan 2. tur açıklaması: Kararı yarın vereceğiz! AK Partililere ''Mevzular Açık Mikrofon'a gitmeyin'' talimatı gitmiş İmamoğlu ''montaj değil gerçek'' dedi ve acı gerçeği paylaştı Alparslan Türkeş Vakfı 2. tur kararını verdi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ü eşine böyle şikayet etti