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  3. 22 Haziran 2019 15:34

Binali Yıldırım'dan seçime 24 saat kala 'Kürt seçmen' açıklaması

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez.' dedi.

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