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  3. 19 Mayıs 2019 17:07

Binali Yıldırım'dan seçimle ilgili ilginç iddia

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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