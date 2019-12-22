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  3. 22 Aralık 2019 17:20

Binali Yıldırım'ın doğum günü videosu olay oldu

Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın, doğum günü pastasının üzerindeki mumları elleriyle söndürmesi sosyal medyada gündem oldu.

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