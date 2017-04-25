  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2017 19:50

Binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediler kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Video Galeri
Okul bahçesinde şoke eden ölüm
Okul bahçesinde şoke eden ölüm
Video Galeri
Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü
Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü
Video Galeri
İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı
Çocuğa işkence olayının zanlıları tutuklandı
Video Galeri
Samsunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Samsunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
Mehmetçik zorlu şartlarda terörle mücadelesini sürdürüyor
Mehmetçik zorlu şartlarda terörle mücadelesini sürdürüyor