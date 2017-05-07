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  3. 07 Mayıs 2017 23:20

Bingölde 20 köyde sokağa çıkma yasağı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 20 köyde ve bu köylere bağlı 82 mahalle ile mezraya giriş çıkışlar ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede üst düzey örgüt yöneticilerinin bulunduğu ve operasyon başlatıldığı bildirildi.

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