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  3. 08 Haziran 2017 14:15

Bingölde 5 odalı sığınak ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 5 odalı sığınak ele geçirildi.

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