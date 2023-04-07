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Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür'ün "riskli iller" arasında saydığı ve kısa bir süre önce uyardığı Bingöl 4.5 büyüklüğünde bir depremla sarsıldı. Deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum gibi çevre illerde de hissedildi.

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