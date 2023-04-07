Anasayfa Video Galeriler Gündem Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:00 Prof. Dr. Naci Görür'ün "riskli iller" arasında saydığı ve kısa bir süre önce uyardığı Bingöl 4.5 büyüklüğünde bir depremla sarsıldı. Deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum gibi çevre illerde de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642fdbac3739492d7a18e4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi AK Parti'nin kalesinde esnaftan Bakan Nebati'ye soğuk duş! Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı İstanbul'da 10 milyar TL'lik dev operasyon 153 gözaltı var! ''Çöp'' kavgası kanlı bitti; 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Uşak’a Nisan ayında kar yağdı İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri